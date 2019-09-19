Çok sevdim yalan oldu şarkısının sahibi Fatih Bulut'a büyük şok! 1 milyon TL ödeyebilir
Sosyal medyada fenomen haline gelen 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına klip çekmesinin ardından adını milyonlara duyurmayı başaran Fatih Bulut, 2008 yılında çalıştığı menajerinden darbe yedi.
Müzik kariyerine ilk olarak Kayseri'de düğün şarkıcılığı yaparak başlayan Fatih Bulut, şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Klip çektiği 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısı YouTube'da 3 haftada 65 milyon dinlenirken, fenomenleşen şarkıcı bir anda şoku yaşadı.
Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname gönderdi.
Eserleri izinsiz mi kullanıyor?
Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı.
Eserlerin çoğu ona ait değil
İhtarname yollayan menajerin avukatı Mehmet Pekmezci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut’un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel'e aittir."