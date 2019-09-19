Çok sevdim yalan oldu şarkısının sahibi Fatih Bulut'a büyük şok! 1 milyon TL ödeyebilir

Müzik kariyerine ilk olarak Kayseri'de düğün şarkıcılığı yaparak başlayan Fatih Bulut, şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Klip çektiği 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısı YouTube'da 3 haftada 65 milyon dinlenirken, fenomenleşen şarkıcı bir anda şoku yaşadı.