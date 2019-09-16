'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının kimin olduğu belli oldu İrem Sak ünlendirmişti
İrem Sak'ın Instagram hesabından paylaştığı ''Çok Sevdim Yalan Oldu'' şarkısının kimin olduğu belli oldu.
İrem Sak'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşarak ünlendirdiği ''Çok Sevdim Yalan Oldu'' şarkısının kimin olduğuna dair bir belirsizlik söz konusuydu ki noter çerçevesinde kimin olduğu netlik kazandı.
Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu söylemiş, seslendiren Fatih Bulut'a ve yapımcıya dava açacağını söylemişti.
Fatih Bulut, Mersin'e giderek Aşık Hüseyin Akan'ın evini ziyaret etti. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.
Aşık Hüseyin Akan, "Ben de yanlış anladım. Ben yeğenimi dinledim, kendinde suç olmadığını anladım. Davamı geri çekiyorum, Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.