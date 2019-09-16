'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının kimin olduğu belli oldu İrem Sak ünlendirmişti

Fatih Bulut, Mersin'e giderek Aşık Hüseyin Akan'ın evini ziyaret etti. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.