Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler
ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen kasırgalar nedeniyle şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hortumların ve şiddetli kasırgaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin de yıkıldığı görülürken, bazı eyaletlerde acil durum ilan edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı ve güney eyaletleri, kasırganın etkisi altında.
Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.
Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.