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Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

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Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen kasırgalar nedeniyle şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hortumların ve şiddetli kasırgaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin de yıkıldığı görülürken, bazı eyaletlerde acil durum ilan edildi.

Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı ve güney eyaletleri, kasırganın etkisi altında.

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Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

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Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Çok sayıda ölü var! ABD'yi kasırga vurdu ev ve iş yerleri yıkıldı depremden farksız görüntüler

Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

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