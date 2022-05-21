'Çok para harcayınca oluyormuş' diyen Hülya Avşar açıkladı! Yargı itirafı geldi: Ben de beklemiyordum
58 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar Yargı dizisiyle ilgili itirafta bulunurken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyla de adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Akatlar’da stüdyo çıkışı görüntülendi.
Bir hayli keyifli olan 58 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Stüdyodaydınız, yeni bir şarkı yolda galiba” sözleri üzerine Avşar kızı, “Evet, yeni şarkılar için Ayvalık’tan döndüm, hemen stüdyoya girdim” dedi.
‘Sen Aşk Mısın?’ şarkısı hakkında da konuşan sanatçı, "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum." ifadelerine yer verdi.