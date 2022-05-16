'Çok özeldi, ağladım' diyen Kaçış yıldızı Engin Akyürek itiraf etti: Bunu tarif edemezsiniz

*Gülümsediğinde merhametli, sert baktığında maço, kimi zaman mesafeli, kimi zaman sıcak bir havan var. Sen kendini nasıl anlatırsın?

Sen bunları oynadığım karakterlerin bendeki karşılığı olarak görüyorsun. Ne kadarı bende var, ne kadarı yok bilemem ama şunu söyleyebilirim: Ben özünde mutlu bir adamım. Hayatımda tercih ettiğim şeyler de mutlu ve pozitif şeyler.

*Duygusal bir tarafın var mı? En son ne zaman ağladın mesela?

Rasyonel görünsem de içimde o duygusal taraf var. Ağlarım tabii ki... En son dizimin sezon finalinde ağladım. Benim için çok özel bir proje ve karakterdi. Çekimlerin son gününde duygusal anlar yaşadım.