Çok nadir bulunuyor! Kırıkkale'de fiyatını duyan inanamadı: Gece kalkıp...
KIRIKKALE'de yaşayan Nadir Kandıralı, çocukluktan gelen sevgisiyle özel ırk olan Anadolu çoban köpeği, kangal, Aksaray malaklısı ve akbaşları özenle yetiştiriyor. Köpeklerin fiyatı ise duyanları şaşırttı.
Anadolu ırkı heybetli çoban köpekleri, büyük gövdeleri ve yabani hayvanlara karşı sürüyü korumadaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Uzun, ağır, çok kaslı ve sahiplenici oluşları onları diğer hayvanlara göre ön plana çıkarıyor.
Bahşılı ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Nadir Kandıralı da, evinin bahçesinde oluşturduğu alanda güçlü yapılarıyla ‘Anadolu aslanı’ olarak bilinen Aksaray malaklısı, iri gövdesiyle ‘bozkırın kralı’ olarak nitelendirilen Kangal, korumacılık özelliği yüksek Anadolu çoban köpeği ve akbaş cinslerine itina ile bakıyor.
Hayvan sevgisinin çocukluktan geldiğini kaydeden çiftlik sahibi Nadir Kandıralı, Anadolu ırkı çoban köpeklerinin cesaret ve koruyuculuğuyla tanındığına dikkat çekti.
Burada üretim de yaptıklarını kaydeden Kandıralı, “Çocukluktan geliyor bu sevgim benim. Ortaokul 7. sınıfa gidiyordum. Sokaktaki köpeklerle çok ilgileniyorum. Sokaktan bir köpeği tutup eve getiriyordum." dedi.