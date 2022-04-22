Çok hızlı çalışacak! Vaziyet alın aman dikkat: 'Devrede olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek günlük burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Ay ile Merkür arasında güzel bir etkileşim olacak arkadaşlar; kafalar pırıl pırıl, bir çok şeyi çok daha net bir şekilde görebileceğiz.
Bugün mümkün: Akıl ve sezginin güzel uyumunu yakalamak bugün mümkün. Hızlı durum değerlendirmesi yapmak, diğer insanların gerçek niyetlerini okumak.
Karar verme: Karar verirken duygularınızdan destek almak, yeni sosyal ilişkiler kurmak, eğitime başlamak, bir şeyler karalamak, danışmanlık almak mümkündür.
Sık sık konuşabiliriz: Aile veya çocukluğunuz hakkında yeni bilgiler öğrenebilir, veya anıları sık sık konuşabiliriz. Maddi konulardan yana fayda sağlayacak kararlar almakta oldukça mümkün...