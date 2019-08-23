Çok Güzel Hareketler'de ünlenmişti Büşra Pekin evleniyor sevgilisi bakın kimmiş
Adını Çok Güzel Hareketler'in ilk bölümlerinde duyurmayı başardıktan sonra çeşitli projelerde yer alarak yıldızını parlatan Büşra Pekin, uzun süredir birlikte olduğu Ersay Üner ile evleniyor.
Aşklarını gözden uşak yaşamayı tercih eden oyuncu Büşra Pekin ve söz yazarı Ersay Üner, uzun süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için harekete geçti. İş yoğunluklarından anca vakit bulabilen ikili 2020'de evlenmeyi planlıyor.
Yıllardır ilişkileri devam eden Pekin ve Üner çiftinin sade bir törenle İtalya ya da İspanya’da dünyaevine girmeye karar verdikleri konuşuluyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen Büşra Pekin'in evleneceği Ersay Üner kimdir?
Söz yazarı ve şarkıcı: Tatlım Tatlım ve İki Aşık şarkıları ile geçtiğimiz yıllarda adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Ersay Üner, aslında ünlü bir söz yazarıdır.
Günümüz müzik dünyasında besteci olarak bilinen ve müzik dünyasına 2000’li yıllarda giren Ersay Üner, aslen Konyalı olup 7 Ekim 1978 yılında Konya’da dünyaya geldi.