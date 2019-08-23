Çok Güzel Hareketler'de ünlenmişti Büşra Pekin evleniyor sevgilisi bakın kimmiş

Yıllardır ilişkileri devam eden Pekin ve Üner çiftinin sade bir törenle İtalya ya da İspanya’da dünyaevine girmeye karar verdikleri konuşuluyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen Büşra Pekin'in evleneceği Ersay Üner kimdir?