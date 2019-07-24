Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk yıllarda kadrosunda bulunan Murak Eken, uzun süren sessizliğinin ardından koltuk değnekleriyle görüntülendi.
İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ÇGHB'nin kadrosunda bulunan isimlerden kimileri şu anda yıldızını parlatırken, kimileri de sessizliğe bürünmüş durumda. O dönemlerde kadroda yer alan Murat Eken ise, programın ardından çeşitli projelerde yer almıştı. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan Eken, son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu.
Önceki gün Ortaköy'de görüntülenen Murat Eken'in, koltuk değneklerinden destek alıp yürüdüğü görüldü. Geçtiğimiz aylarda bir sahne esnasında topuk bileğini kıran oyuncunun ayağındaki alçıyı çıkardığı ancak henüz tam olarak iyileşmediği için değnekleri kullandığı öğrenildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Eken, değnekleri de bir aya atacağını belirtti. Peki ekranlarda görünmese de tiyatro sahnelerinde adından söz ettiren Murat Eken kimdir?
Murat Eken kimdir?: Eken, 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.