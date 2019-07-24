Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor

Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk yıllarda kadrosunda bulunan Murak Eken, uzun süren sessizliğinin ardından koltuk değnekleriyle görüntülendi.

Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor - Sayfa 1

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ÇGHB'nin kadrosunda bulunan isimlerden kimileri şu anda yıldızını parlatırken, kimileri de sessizliğe bürünmüş durumda. O dönemlerde kadroda yer alan Murat Eken ise, programın ardından çeşitli projelerde yer almıştı. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan Eken, son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu.

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Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor - Sayfa 2

Önceki gün Ortaköy'de görüntülenen Murat Eken'in, koltuk değneklerinden destek alıp yürüdüğü görüldü. Geçtiğimiz aylarda bir sahne esnasında topuk bileğini kıran oyuncunun ayağındaki alçıyı çıkardığı ancak henüz tam olarak iyileşmediği için değnekleri kullandığı öğrenildi.

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Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor - Sayfa 3

Konu ile ilgili açıklama yapan Eken, değnekleri de bir aya atacağını belirtti. Peki ekranlarda görünmese de tiyatro sahnelerinde adından söz ettiren Murat Eken kimdir?

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Çok Güzel Hareketler'de tanınmıştı! Murat Eken'in son hali olay koltuk değnekleriyle yürüyor - Sayfa 4

Murat Eken kimdir?:  Eken, 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

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