Çok Gezenti Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi Seda Akkul'un abisi anlattı

Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan, hem kardeşi hem de Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan hayranlarını bilgilendirdi. Hüseyin Arslan, paylaşımlarında şunları yazdı:

"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda'nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun.’'