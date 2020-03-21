Çok Gezenti Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl? Eşi Seda Akkul'un abisi anlattı
Koronavirüs teşhisi konulan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un sağlık durumunu eşi Seda Akkul'un abisi anlattı. Burak Akkul'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Teve 2 ekranlarında yayımlanan Çok Gezenti programında eşi Seda Akkul ile beraber sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz hafta Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Akkul'un tedavisine sürerken bir anda yoğun bakıma kaldırılmasıyla eşi Seda Akkul da sinir krizi geçirdi.
Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan, hem kardeşi hem de Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan hayranlarını bilgilendirdi. Hüseyin Arslan, paylaşımlarında şunları yazdı:
"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak Akkul'un da Seda'nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun.’'
''Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek. Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak'ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm.’'
''Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu. Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar.’'