Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi: Yanıma döneceğine inancım tam
Koronavirüs testi pozitif çıkan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul’un sağlık durumuna ilişkin eşinden dikkat çeken açıklama geldi. Burak Akkul 5 gündür karantinadaydı.
Seda Akkul, ölümcül virüs tespit edilen Teve2 ekranlarında yayınlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu eşiyle ilgili "Yanıma döneceğine inancım tam" diyerek merak edilen bilgileri kamuyu ile paylaştı.
112
"Öksürük devam ediyor"
Twitter hesabından açıklama yapan Seda Akkul, şu açıklamayı yaptı: Burak dinleniyor ve ateşi kontrol altında. Öksürük devam ediyor.
212
"Londra’dan döner dönmez kontrol yaptırdık"
Yorumların hepsini okuyamadım ancak kısaca cevaplamak isterim ki; Londra’dan İstanbul’a geldik ve hemen evimize en yakın özel hastaneye gidip kontrol yaptırdık.
312
"İzole şekilde evimizde bekledik"
Hastaneden evimize geri gönderildik ve iki gün boyunca kimse ile temas kurmadan izole şekilde evimizde bekledik.
412