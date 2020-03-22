Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul isyan etti! Koronayı biz getirmedik

Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak’a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni.