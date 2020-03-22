Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi Seda Akkul isyan etti! Koronayı biz getirmedik
Ekranların ünlü sunucusu Çok Gezenti Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun Bakımda olan Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, Twitter hesabından yaptığı açıklamasıyla adeta isyan etti.
"Çok Gezenti" programıyla tanınan ünlü sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve testi pozitif çıktı. Gün geçtikçe durumu fenalaşan ünlü sunucu yoğun bakıma kaldırıldı. Akkul'un durumu ciddiyetini korurken, eşi Seda Akkul'dan açıklamalar geldi.
Twitter hesabından konuyla ilgili birtakım açıklamalarda bulunan Akkul, şunları yazdı: ""Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım.
Burak’ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış. Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken’ kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum.
Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak’a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni.