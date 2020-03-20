Çok Gezenti Burak Akkul'dan kötü haber geldi eşinin abisi duyurdu
TV2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile birlikte ülke ülke gezerek program yapan Burak Akkul'dan kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Burak Akkul'un yoğun bakıma kaldırıldığı, eşi Seda Akkul'unda sinir krizi geçirdiği haberi geldi. Kötü haberi Seda Akkul'un abisi sosyal medyadan duyurdu.
Çok Gezenti programını hazırlayıp sunan sevilen sunucu Burak Akkul'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyleyen 48 yaşındaki sunucu Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı.
Hastanede koronavirüs tedavisi gören eşinden gelecek haberleri evde takip eden Seda Akkul ise kötü haber sonrası kriz krizi geçirdi. Son haberleri ise Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan sosyal medyadan duyurdu.
İşte Seda Akkul'un abisinin korkutan açıklamaları..
- “Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.
Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.