Çok Gezenti Burak Akkul Koronavirüs oldu hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, paylaştığı fotoğraf ile tepki çekti. Akkul, Koronavirüs hastalığının nasıl ilerlediğini anlattı.
Sosyal medya hesabından dün Koronavirüs olduğunu duyuran Burak Akkul'un testi pozitif çıktı. Hastalığın nasıl bulaştığını ve nasıl ilerlediğini bir televizyon programına telefon ile bağlanarak anlatan Burak Akkul, paylaştığı fotoğrafla da tepki çekti.
Koronavirüs'e yakalanarak hastanede tedavi görmeye başlayan Burak Akkul, hastalığın seyrini sosyal medya hesabı Instagram'dan anlatmaya başlattı. Dün ise Instagram'dan doktoru ile fotoğraf paylaşan Akkul ve doktoru eleştirilerin hedefi haline geldi.
Burak Akkul'un karantinada olduğu odaya doktorunun tedbirsiz girmesi ve yanına kadar gelerek sadece maske takılı haliyle poz vermesi sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Birçok sosyal medya kullanıcı, "Doktorlar bile bu haldeyse vay halimize", "Şaka gibi ya bu kadarı da olamaz" ve "Bu yapılan sorumsuzluk" diyerek Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.
Akkul'un doktoruyla olan paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılınca Akkul, fotoğrafı silerek sadece kendisinin gözüktüğü bir şekilde paylaşmayı tercih etti.