Çok fena olacak! İstanbul dahil 30 şehir için 'kuvvetli' uyarı! Perşembe'den sonra kavrulacağız
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 30 şehir için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanacak... Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise yağışların Perşembe günü itibariyle Türkiye'yi terk edeceğini ve çok sıcak bir havanın başlayacağını duyurdu...
Meteoroloji, 12 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise Türkiye yeniden cehennem sıcaklarının etkisi altında kalacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe'den itibaren sıcak hava dalgası gelecek. Aşırı sıcaklar Ege ve Marmarada önümüzdeki haftanın 2. yarısında ve hafta sonu etkili olacak. Aşırı sıcaklarda doğal afettir dikkat" uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle: "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."