Çok fena geliyor! Meteoroloji saatini de söyleyip uyardı plan yapmadan göz atın İstanbul, Kayseri, Adana...

Sağanak uyarısı

Öte yandan bugün bu şehirler için uyarı geldi ve şu açıklama yapıldı:

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu , Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve lokal su baskını, trafikte aksamalar, yağış anında kuvvetli ve hamleli rüzgar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.