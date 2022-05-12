Çok fena geliyor! Meteoroloji saatini de söyleyip uyardı plan yapmadan göz atın İstanbul, Kayseri, Adana...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. 12 Mayıs yurt genelinde güneşli bir hava hakimken bazı şehirler için uyarı geldi. Öte yandan sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. Hafta sonu pazar günü ise pek çok kentte yağış görülecek. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre sıcaklıklar daha daha artacak hafta sonu mevsim normalleri üzerine çıkacak. Öte yandan bugün öğle saatlerinde bazı şehirler için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin 12 - 18 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklaması şöyle: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda biraz artarak kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Sağanak uyarısı
Öte yandan bugün bu şehirler için uyarı geldi ve şu açıklama yapıldı:
Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu , Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve lokal su baskını, trafikte aksamalar, yağış anında kuvvetli ve hamleli rüzgar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sağanak yağış beklenen şehirler
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde