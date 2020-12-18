Çok fena geliyor! Meteoroloji bölge bölge açıklayıp saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre pek çok bölgede yağış bekleniyor. Yağışın öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı bildirildi.
Ve beklenen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu olması bekleniyor. Van çevresinde ise hafif kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu