Çok fena geliyor! İstanbul için sel alarmı verildi sokağa çıkarken dikkat
Meteorolojiden son dakika flaş uyarılar geldi. Özellikle İstanbul için yapılan uyarı dikkat çekti... Saat verilip uyarı yapıldı: Gök gürültülü sağanak yağışı sel baskınları takip edecek... İşte il il hava ve yağış durumu...
Cumartesi gününden itibaren ara ara etkili olan sağanak yağış konusunda Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Aktarılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da pazar günü (bugün) için etkili olan gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Beklenen bu sağanak yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Gece 02:30'a kadar sürecek
Bu gece saat 02.30'a kadar sürmesi beklenen yağışa karşı Meteoroloji, dikkatli olunması konusunda da uyarı bulundu.
İstanbul'da sel bekleniyor
İstanbul'da beklenen sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.