Çok fena geliyor! İstanbul için sel alarmı verildi sokağa çıkarken dikkat

Cumartesi gününden itibaren ara ara etkili olan sağanak yağış konusunda Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Aktarılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da pazar günü (bugün) için etkili olan gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Beklenen bu sağanak yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.