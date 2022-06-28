Çok fena geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 24 il için kırmızı alarm verildi: Hayati tehlike var

Sağanak yağışlar dün gece Karadeniz Bölgesinin batısında kalan illerde özellikle de Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde başlayan sağanak yağışlar bu sabah Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili oldu. Uzmanlar yerel yöneticiler ile vatandaşları sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.