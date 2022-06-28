Çok fena geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 24 il için kırmızı alarm verildi: Hayati tehlike var
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 24 il için kırmızı alarm verdi. En yüksek seviye olan kırmızı alarmda 'hayati tehlike var' anlamına geliyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte 28 Haziran yurt genelinde il il haritalı hava durumu...
Karadeniz bölgesi aşırı sağanak yağışlar sonrası sel ve su baskınlarıyla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak yağış uyarısı yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışların bugün de devam edeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için alarm seviyesini turuncu alarmdan kırmızı alarma çıkardı.
Yapılan son değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Karadeniz Bölgesi'nde ve özellikle de Antalya, Kars ile Ardahan çevresinde yer yer yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Sağanak yağışlar dün gece Karadeniz Bölgesinin batısında kalan illerde özellikle de Sakarya, Kocaeli, Ankara ve Çankırı çevrelerinde başlayan sağanak yağışlar bu sabah Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili oldu. Uzmanlar yerel yöneticiler ile vatandaşları sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.
Sağanak yağışlar bu şehirlere sel getirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Haziran Çarşamba günü için özellikle Bursa, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya, Ordu ve Samsun’da şiddetli sağanak yağışların sele de neden olacağını açıkladı.