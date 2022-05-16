Çok fena geliyor hazır olun! Meteoroloji ve uzman isimden uyarı geldi İstanbul, Bursa, Bolu...

Yeni hafta ile birlikte sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji'nin 16 - 22 Mayıs 2022 tarihli hava durumu açıklamasında şöyle denildi:

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, Perşembe gününden itibaren batı bölgeler başta olmak üzere tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.