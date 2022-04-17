Çok fena geliyor! 18 Nisan'da bahar gidecek kış geri gelecek, sıcaklık 10 derece düşecek İstanbul, Ankara, İzmir,
TÜRKİYE genelinde yaz havası kısa sürdü, kış geri dönüyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdu etkilemeye başlayacak yağışlarla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İstanbul'da dün 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, yarın 11 dereceye inecek.. Orhan Şen ise saat verip uyardı... Aynı zamanda çöl tozu da geliyor...
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bahar havası bir süreliğine mola verecek. Bugünden itibaren yağışlar yurdun büyük kısmını etkilerken hava sıcaklıkları da hızla düşecek. Yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek, perşembe günü ülkeyi terk edecek. Yağışların ardından hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Orhan Şen ise İstanbul için saat verip uyardı... İşte 17 ve 18 Nisan 2022 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracak.
Yağışların 18 Nisan pazartesi günü Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 17 Nisan 2022 akşam 18.00 ve 18 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.
TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya’nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.