Çok eşliliğe karşı çıkan kadınlar sesini Esra Erol'da duyuruyor
ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Meryem Tarım'ın eşiyle ilgili iddiaları güne damga vurmuştu. Kocasının yabancı uyruklu bir kadınla aşk yaşadığını ileri süren Meryem Tarım'ın eşi Ömer Tarım'ı Esra Erol ortaya çıkardı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına önceki gün katılan Meryem Tarım’ın iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Kocasının yabancı uyruklu bir kadınla aşk yaşadığını ileri süren Meryem Tarım’ın eşi Ömer Tarım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.
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Canlı yayına bağlanan Ömer Tarım, tüm iddiaları kabul ederek yabancı uyruklu sevgilisi ile beraber olduğunu söyledi.
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Öte yandan; sınır dışı edilmemesi için de 75 yaşındaki babası ile nikah yaptırdığını itiraf etti.
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