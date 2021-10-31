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'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

58 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Gain'de katıldığı programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.

'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

Şarkıcı Hülya Avşar, önceki gece dijital platform Gain’deki ‘Dayı Şov’a konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programda Avşar çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte yaptığı çarpıcı açıklamaları...

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'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

"Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün."

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'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

"Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses."

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'Çok dayak yedim' deyip Hülya Avşar itiraf etti: Poposunu sıktığımı söyleyince...

"Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler."

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