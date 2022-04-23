Çok büyük ihmal var! Aylar sonra Faruk Tınaz'ın eşi skandalı yineledi: Bir anda karşımıza...
Aralık ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz açıklamalarıyla olay oldu.
ürk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz (65), pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybetmişti.
Sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulunan Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var. Evet pankreas kanseri, ama iki yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor" demişti.
Tınaz, "Doktor raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili altı ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk." demişti.
Tınaz "Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" ifadelerini kullanmıştı.