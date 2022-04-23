Çok büyük ihmal var! Aylar sonra Faruk Tınaz'ın eşi skandalı yineledi: Bir anda karşımıza...

Sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulunan Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var. Evet pankreas kanseri, ama iki yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor" demişti.