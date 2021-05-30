'Çok büyük bir masraftı' deyip Ceyda Düvenci itiraf etti: Dedeleri zannediyor
44 yaşındaki başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda olay oldu.
44 yaşındaki Ceyda Düvenci, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, samimi açıklamalarda bulundu.
Dört yaşımdan beri yaşadığım şeyler benim için çok büyük hayat dersleri oldu" diyen Düvenci "Ben acınılası bir yerden bakmıyorum meseleye... Hayatta kırık yerlerinizden güçleniyorsunuz." dedi.
Yaşamıyla ilgili Düvenci "Benim için hayat öyle bir şey... Kırık yerlerimi altın suyuna batırıp, tekrar devam etmek gibi bir felsefem var." ifadelerini kullandı.
Çocuğuyla ilgili Düvenci "Kızımla beraber hayata karıştığımızda, çevreden aldığımız tepkiler, daha çok Melisa'nın hayatını zorlayacakmış gibi hissettim. Çünkü biz yaş gereği bir cevap verebiliyoruz, meseleyi sindirmiş oluyoruz ama büyüme çağındaki bir çocuk ve daha bedenine ve kendisine ne olduğunu yeni yeni algılayan bir çocuğumuz için maalesef toplumumuz çok duyarlı tepkiler vermiyor." diye konuştu.