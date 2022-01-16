'Çok büyük bir acıydı' deyip Fahriye Evcen anlattı! Takıntı itirafı geldi: Hıçkıra hıçkıra ağladım
TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran 35 yaşındaki Fahriye Evcen itiraflarıyla şaşırttı.
Asla Unutma dizisiyle oyunculuk serüvenine başlayan Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü ile büyük bir çıkış yakaladı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Evcen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle setlere geri dönmüştü. Evcen, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yıllar seni nasıl değiştirdi, ne yönde şekillendirdi sence?
Zaman ve hayat herkese süreciyle birlikte ne katıyorsa bana da onları kattı. Olgunlaşmak, daha farkında olmak, ‘an’ın değerini bilmek, hem kendine hem dışarıya farkındalığının yükselmesi... Bunların hepsini kapsıyor.
Yaş 35, yolun yarısı derler. 30’larla birlikte nasıl bir Fahriye ortaya çıktı?
İçgörüsü daha gelişmiş, daha bilge, yapmak istediklerini ve yaptıklarını doğru değerlendirebilen, en önemlisi kendine ve sevdiklerine daha çok zaman ayıran, hayatın kıymetini daha iyi bilen, yaşadığı hayatın hakkını vermek isteyen biri.
Hayat sana şimdiye kadar ne öğretti?
Hayatın öğrettiği çok şey var, bunu böyle bir cümleye paketlemek çok zor. Ama bütün detayları bir kenara bırakacak olsam, şöyle bir gözümü kapatıp genel resme baktığımda, yaşamda en önemli olgunun sevgi ve sevginin gücü olduğunu gördüm. Bizi besleyen, var eden, güçlendiren yegâne şeyin sevgi olduğuna inanıyorum. Dünyayı düzene sokacak olan en üst prensip de sevgi bence. Hayat bir armoni veya melodiyse, esas nota kesinlikle sevgi. Bu metaforu çok severim.
Hep daha ciddi ve ağır bir duruşun oldu. Bunun ardındaki seni biraz anlatır mısın? Eğlenceli misin? Nelere güler, ağlarsın?
Aslında birçok şeye güler, birçok şeye ağlarım herkes gibi. Duyguları yoğun yaşayan biriyim esasında. Eğlenmeyi en iyi bilen insanlardan sayılabilirim ama disiplini ve saygılı olmayı da seviyorum.
Kırmızı çizgilerin nelerdir? Neler seni çileden çıkarır?
Kendini savunmakta zorluk yaşayan, yardıma ihtiyaç duyan birine yapılan haksızlığa tahammül edemem ve müdahale ederim.