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Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

Usta şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'la ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden şarkıcı Kibariye, 4 bin 200 TL değerinde kaynak saç yaptırmıştı. İddiaya göre; ünlü şarkıcı, işlem sonrası ücreti ödemeden eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte kuaförden ayrılmıştı.

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Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

4 bin 200 TL'lik tutarı ödemeyeceklerini belirten Küçükbalçık'ın, 'sponsor' teklifi kabul edilmeyince telefonu kapattığı ve işletme sahiplerinin numarasını engellediği belirtilmişti.

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Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

Yaşananların ardından sanatçı "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren birtakım işler yapar, promosyon işler de denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil." demişti. 

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Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

"Ben 61 yaşındayım" diyen Kibariye "Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek bir yere gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum." demişti."

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