Çok ayıp, üzücü! Kibariye'nin kızı koşarak kaçtı skandal patlak verdi: Görüntüler ortaya çıktı

"Ben 61 yaşındayım" diyen Kibariye "Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek bir yere gelmedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum." demişti."