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Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

Gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

İzzet Yıldızhan'ın dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirince Hande Yener, Gonca Vuslateri, Gülşen, Işın Karaca ve Alişan'dan tepki gelmişti. Tüm bu tartışmaların ardından şarkıcı Ece Seçkin, Bebek'te aracını beklerken objektiflere takıldı. 

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Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyi Seçkin ihmal etmedi.

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Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

Gazeteciler, Seçkin'e, rol aldığı son reklam filminden alacağı ücret ile ilgili haberleri hatırlattı. 

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Çok ayıp midem bulandı! 'Utanırım' diyen Ece Seçkin'den Hülya Avşar'a gönderme: Reklam kazancı dudak uçuklattı

"Güzel bir iş birliği oldu benim için" diyen Seçkin " reklam teklifi geldikten sonra en çok heyecanlandıran kısmı açıkladı.

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