'Çok acılıydı' deyip tecavüz sahnesi itirafını yaptı! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç anlattı
Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran Selin Genç çok konuşulan sahneyle ilgili ilk kez konuştu.
Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altın Bilek, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı 3 sezondur ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova seyirciyi her bölümüyle ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Dizinin genç ve güzel oyuncusu Selin Genç başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kariyerinde ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova ile yaşayan 26 yaşındaki oyuncu diziyle ilgili çarpıcı itirafta bulundu.
Güzel oyuncu dizide tecavüz sahnesiyle ilgili aylar sonra ilk kez konuştu.
32. bölümde Gülten'in Ercüment tarafından tecavüze uğradığı sahne için çok zorlandığını söyledi.