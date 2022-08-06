Çok acı tesadüf! TIR'a arkadan çarptı lüks otomobilin haline bakın
ARTVİN'de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki Camal Tatar doğum gününde hayatını kaybetti.
Hopa’ya giden Birkan Yılmaz yönetimindeki lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı.
Doğum gününde hayatını kaybetti
Çanakkale’de üniversite okuyan Camal Tatar'ın doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.
Otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.