Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

“Müşteri her zaman haklıdır” felsefesini benimsemek

İşinizi her müşterinin haklı olduğu odağıyla sürdürmek kendinizi çoğunluk yerine seçilmiş bir azınlığa hizmet ederken bulmanıza neden olabilir. Müşteri her zaman haklıdır felsefesi yerine, “müşteriye her zaman saygı duyulur” anlayışını benimsenmelidir.