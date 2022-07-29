Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

Gerçeklikten uzaklaşmak

Başlangıçlar, doğası gereği sınırlılık arz eder. Sermaye kısıtlı, ekip küçüktür. Bu da emekleme aşamasındaki işletmenizi çok fazla zorlamanın, gerçekten başarma şansınızın olmadığı planları yürürlüğe koymanın muazzam israfa yol açabileceği ve şirketi zora sokabileceği anlamına gelir. Ancak girişiminizin belirlenen hedeflerine ulaşması çok küçük düşündüğünüzün de işareti olabilir, yine de her başarısız planın maddi ve manevi bir maliyeti olduğu unutulmamalı, gerçekçilikten uzak kalınmamalıdır.