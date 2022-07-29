Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın
Yeni bir iş kurduysanız veya farklı bir sektörde girişimci olarak kolları sıvadıysanız yapacağınız bazı hatalar, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İşte girişimcilerin en sık yaptığı yanlışlar...
Başarılı olmak veya çok para kazanmak hayaliyle başlanılan işler çoğu zaman hüsranla sonuçlanabiliyor. Buna neden olan şeylerin en başında ise plansız ve programsız hareket etmek geliyor. Bir sektörde başarıya ulaşmanız için yapmanız gerekenlerin yanında yapmamanız gereken şeyler de oldukça fazla.
İşte büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklığına sebep olan girişimcilikte dikkat etmeniz gereken o hatalar...
Gerçeklikten uzaklaşmak
Başlangıçlar, doğası gereği sınırlılık arz eder. Sermaye kısıtlı, ekip küçüktür. Bu da emekleme aşamasındaki işletmenizi çok fazla zorlamanın, gerçekten başarma şansınızın olmadığı planları yürürlüğe koymanın muazzam israfa yol açabileceği ve şirketi zora sokabileceği anlamına gelir. Ancak girişiminizin belirlenen hedeflerine ulaşması çok küçük düşündüğünüzün de işareti olabilir, yine de her başarısız planın maddi ve manevi bir maliyeti olduğu unutulmamalı, gerçekçilikten uzak kalınmamalıdır.
“Müşteri her zaman haklıdır” felsefesini benimsemek
İşinizi her müşterinin haklı olduğu odağıyla sürdürmek kendinizi çoğunluk yerine seçilmiş bir azınlığa hizmet ederken bulmanıza neden olabilir. Müşteri her zaman haklıdır felsefesi yerine, “müşteriye her zaman saygı duyulur” anlayışını benimsenmelidir.