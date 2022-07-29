BIST 2.567
DOLAR 17,87
EURO 18,27
ALTIN 1.013,72

Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

Yeni bir iş kurduysanız veya farklı bir sektörde girişimci olarak kolları sıvadıysanız yapacağınız bazı hatalar, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. İşte girişimcilerin en sık yaptığı yanlışlar...

Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

Başarılı olmak veya çok para kazanmak hayaliyle başlanılan işler çoğu zaman hüsranla sonuçlanabiliyor. Buna neden olan şeylerin en başında ise plansız ve programsız hareket etmek geliyor. Bir sektörde başarıya ulaşmanız için yapmanız gerekenlerin yanında yapmamanız gereken şeyler de oldukça fazla.

112
Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

İşte büyük umutlarla başlayıp hayal kırıklığına sebep olan girişimcilikte dikkat etmeniz gereken o hatalar...

212
Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

Gerçeklikten uzaklaşmak

Başlangıçlar, doğası gereği sınırlılık arz eder. Sermaye kısıtlı, ekip küçüktür. Bu da emekleme aşamasındaki işletmenizi çok fazla zorlamanın, gerçekten başarma şansınızın olmadığı planları yürürlüğe koymanın muazzam israfa yol açabileceği ve şirketi zora sokabileceği anlamına gelir. Ancak girişiminizin belirlenen hedeflerine ulaşması çok küçük düşündüğünüzün de işareti olabilir, yine de her başarısız planın maddi ve manevi bir maliyeti olduğu unutulmamalı, gerçekçilikten uzak kalınmamalıdır.

312
Çoğu kişi aynı hataya düşüyor! Başarılı olmak istiyorsanız bunları yapmayın

“Müşteri her zaman haklıdır” felsefesini benimsemek

İşinizi her müşterinin haklı olduğu odağıyla sürdürmek kendinizi çoğunluk yerine seçilmiş bir azınlığa hizmet ederken bulmanıza neden olabilir. Müşteri her zaman haklıdır felsefesi yerine, “müşteriye her zaman saygı duyulur” anlayışını benimsenmelidir.

412