Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si Efe Koçyiğit ortaya ve çıktı son haliyle şaşırttı

Bir zamanlar herkesi ekranlara bağlayan televizyon programı 2016 yılında yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi', birbirinden tatlı ve sempatik çocukların sohbetleriyle evleri şenlendiriyordu. Çocuklar arasında şirin ve kendinden emin halleriyle dikkat çeken 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bakanlık onun için devreye girmişti, bakın Efe Koçyiğit şimdilerde nasıl görünüyor...