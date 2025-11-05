Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si... Efe Koçyiğit ortaya çıktı, son hali şoke etti! Bakanlık onun için devreye girmişti
Bir zamanların reyting rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'de 'Çİtos Efe' olarak kendini geniş kitlelere tanıtan Efe Koçyiğit uzun zaman sonra ortaya çıktı. Koçyiğit'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Bir zamanlar herkesi ekranlara bağlayan televizyon programı 2016 yılında yayınlanan 'Çocuktan Al Haberi', birbirinden tatlı ve sempatik çocukların sohbetleriyle evleri şenlendiriyordu. Çocuklar arasında şirin ve kendinden emin halleriyle dikkat çeken 'Çitos Efe' olarak bilinen Efe Koçyiğit, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bakanlık onun için devreye girmişti, bakın Efe Koçyiğit şimdilerde nasıl görünüyor...
Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile ünlendi.
Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.
BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.