Çocukluk hallerini gördünüz mü? İmamoğlu da var Meral Akşener de...

Yenilenen İstanbul seçimleri ile birlikte Türkiye'nin siyasi figürleri gündemin ilk sırasında yer alıyor. Peki onların çocukluk hallerini gördünüz mü? Listemizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını rakibine fark atarak kazanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Gündemin ilk sırasına oturan Ekrem İmamoğlu ile başlayalım. Babasının kucağında poz veren bu çocuk İmamoğlu...