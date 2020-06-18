Çocukluğundan beri 1200 çeşit yerli tohum topladı! Nesiller için saklıyor

"Çocukluğumdan beri topluyorum": Tek hayalinin her evde bir tohum bankası kurulmasını olduğunu belirten Nardane Kuşçu, “Benim çocukluğumda doğal tarım yapılıyordu. Geri dönüşüm anlamında da anlayış buydu. Her şey para ile ilgili değildi. Her şey bir şeye dönüştürülürdü. Elimiz arkaya dönmeli, temizlenmeli. Ben tohumları çocukluğumdan beri topluyorum.