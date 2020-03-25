Çocuklarınızla evde yapabileceğiniz 10 etkinlik
Tüm dünyaya ve Türkiye'ye yayılan Korona virüs sebebiyle hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için evdeyiz. Bu süreyi eğlenmek ve öğrenmek için en doğru şekilde kullanmak üzere evde ailece yapabileceğiniz etkinlik önerilerimiz var.
Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocukların evde sıkılmadan vakit geçirebilmesi için birbirinden eğlenceli aktiviteler var...
Evde çocuklarınızla birlikte kutu oyunları oynayabilirsiniz. Jenga, kızma birader, dedektif, akıllı çarklar, monopoly ve amiral battı gibi oyunlardan çocuklarınızla birlikte siz de keyif alacaksınız.
Ailece sinema keyfi yapabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber şu filmleri izleyebilirsiniz:
- Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış 3+
- Büyük Kötü Tilki ve Diğer Masallar 4+
- Kuzular Firarda 5+
- Muppets 5+
- Şaşkın İmparator 6+
- Küçük Ayak 6+
- Lego Filmi 6+
- Leylekler 7+
- Korsanlar 7+
- Taş Devri Firarda 7+
- Oyunbozan Ralph 7+
- Köydeki Panik 10+
- Köpek Adası 10+
Hokkabaz 10+
- Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı 11+
- Vahşiler Firarda 13+
Birlikte yemek, kek, tatlı yapabilirsiniz. Ailece ne yapacağınıza karar verin ve mutfağınıza girin. Mutfakta çocuklarınızla beraber çok eğleneceksiniz.