Çocuklarını andı Ahmet Tatlıses'i yok saydı İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlıses kimdir

Tüm çocuklarını saydı bir tek büyük oğlu Ahmet'i atladı: Yıllar sonra İbo Show ile izleyiciyle buluşan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından çocuklarını tek tek andığı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçiren oğlu Ahmet Tatlıses ile Bodrum'daki evlerin satışı yüzünden arası açık olan Tatlıses, paylaşımında sadece oğluna yer vermedi.