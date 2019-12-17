Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçtı Esra Erol'un söyledikleri takdir topladı
ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'un programında iki çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçan kadın herkesin tepkisini çekti. Başarılı sunucunun sözleri ise alkış topladı.
Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Polat isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. Kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.
Çocuklarına şiddet uygulayıp, sokakta yatırıyor: İddialara göre, Büşra, 6 yaşındaki çocuğunu annesine, 3 yaşındaki çocuğunu da otogarda bırakıp gitti. Esra Erol'un muhabiriyle röportaj yapan birçok komşusu ise Büşra'nın çocuklarına şiddet uyguladığı hatta sokakta yatırdığını iddia etti.
Ailem istemiyor diye ayrılmıştım: İddiaların ardından canlı yayına çıkan Büşra ise "Ben, evi ayırdıktan sonra Bekir'den gerçekten soğudum. Programda anlatamadığım şeyler var. Ben Polat'ı 10 yıldır tanıyorum, 2 aydır da kendisiyle görüşüyorum. Evlenmeden önce görüşmüştüm, ailem istemiyor diye ayrılmıştım. Sonradan tekrar görüşmeye başladım" dedi.
Büşra, dün yeniden canlı yayına çıkınca annesi arayarak gözyaşları içinde kızına sitem etti. Çocuklarını bırakıp başka birine kaçan annenin isyanı Esra Erol'u da sinirlendirdi. Türk kadınından ve evliliklerinden bahseden Erol, Büşra'ya şu sözlerle veryansın etti: