Çocuklarına şiddet uygulayıp sevgilisiyle kaçtı Esra Erol'un söyledikleri takdir topladı

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptı programa katılan Bekir Yücel, iki çocuğunun annesi olan karısı Büşra Yücel'in evdeki 52 bin TL'yi alarak Polat isimli kişiye kaçtığı iddiasıyla canlı yayına çıktı. Kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra'nın yaptığı açıklamalara sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında sitem etti.