Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti

Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti

İlişkileri olaylı bir şekilde son bulan Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze ikilisinde sular durulmuyor. Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'den şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti - Sayfa 1

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2016'da Seçkin Piriler'den boşanarak 6 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Nedeni ise Kıvılcım Ural ile birlikte olmasıydı. Seçkin Piriler, çocukları Hakan ve Volkan'ın velayetini almıştı. 

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Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti - Sayfa 2

Tangöze, Seçkin Piriler ile boşanmanın ardından Kıvılcım Ural ile geçen kasımda evlenmiş, martta kızları İlayda dünyaya gelmişti.

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Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti - Sayfa 3

Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural ile evlenmesi üzerine oğullarının babalarıyla görüşmesine  kısıtlamalar getirmişti.

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Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti - Sayfa 4

Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, İstanbul Ortaköy'deki dairesinin yüzde 50'sini kendisine halen devretmediği gerekçesiyle de Kaan Tangöze'ye dava da açmıştı.

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