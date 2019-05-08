Çocukların önünde dövdü! Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi şikayet etti

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2016'da Seçkin Piriler'den boşanarak 6 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Nedeni ise Kıvılcım Ural ile birlikte olmasıydı. Seçkin Piriler, çocukları Hakan ve Volkan'ın velayetini almıştı.