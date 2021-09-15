Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

Sağlık Bakanlığı, Aşı Portalı’nda yer alan ‘Aşı Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler’ bölümü güncellendi. Aşı hakkında yanlış olarak 5 doğru daha ilgili bölüme eklendi. Özellikle toplumda çocuk aşılarıyla ilgili dolaşan yalanlara cevap verdi.