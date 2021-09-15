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Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

Sağlık Bakanlığı toplumda aşılama hakkında yanlış bilinenler bölümünü güncelledi. Çocukların aşılamasının gündeme gelmesiyle aşı tartışmalarının bölümüne yeni bilgiler ekledi.

Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

Sağlık Bakanlığı, Aşı Portalı’nda yer alan ‘Aşı Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler’ bölümü güncellendi. Aşı hakkında yanlış olarak 5 doğru daha ilgili bölüme eklendi. Özellikle toplumda çocuk aşılarıyla ilgili dolaşan yalanlara cevap verdi.

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Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

YANLIŞ: Bir çocuğa, bir kerede birden fazla aşı verilmesi zararlı olabilir ve çocuğun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmiş olur.

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Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

DOĞRU: Bilimsel kanıtlar, aynı anda birkaç aşı verilmesinin çocuğun üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.

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Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler

YANLIŞ: Aşılar otizme neden olur.

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