Çocukların aşılaması başladı! Sağlık Bakanlığı tartışmalar bölümünü güncelledi! İşte merak edilenler
Sağlık Bakanlığı toplumda aşılama hakkında yanlış bilinenler bölümünü güncelledi. Çocukların aşılamasının gündeme gelmesiyle aşı tartışmalarının bölümüne yeni bilgiler ekledi.
Sağlık Bakanlığı, Aşı Portalı’nda yer alan ‘Aşı Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler’ bölümü güncellendi. Aşı hakkında yanlış olarak 5 doğru daha ilgili bölüme eklendi. Özellikle toplumda çocuk aşılarıyla ilgili dolaşan yalanlara cevap verdi.
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YANLIŞ: Bir çocuğa, bir kerede birden fazla aşı verilmesi zararlı olabilir ve çocuğun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmiş olur.
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DOĞRU: Bilimsel kanıtlar, aynı anda birkaç aşı verilmesinin çocuğun üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir.
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YANLIŞ: Aşılar otizme neden olur.
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