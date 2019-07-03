Çocukları elinden zorla alınan Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'tan şok ifadeler!
Mahkeme kararı ile çocuklarının velayetini alan Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık'ın çocuklarının velayet davası sonuçlanmış ve çocuklarının babaları Emre Aşık'ta kalmalarına karar verilmişti. Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı.
Ancak çocuklarını vermek istemeyen Yağmur Aşık, çocukları polisler eşliğinde evden alınırken sinir krizi geçirdi ve içler acısı görüntüsüyle kameralara yalvardı, bakanlardan, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.
Çocukları elinden zorla alınan Yağmur Sarnıç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Yağmur Sarnıç'ın o açıklamaları...
''Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin!''
Sanki kalbim sökülmüş gibi acı hissediyorum. Uyuyamıyorum. Gelen yorumları okuyorum inanamıyorum. Benim gözyaşlarıma timsah gözyaşı diyenlerin gözyaşı dinmesin. Rol yapılabilecek birçok olay vardır belki haklı da bulurum ama evlatları alınan anne rol yapmaz. Hakkımda birçok şey yazılıp çiziliyor millet diyor ki, "Oh olsun geziyordun tozuyordun hak ettin" gerçekten inanamıyorum bu insanlara...