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Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

Denizli'de kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. 

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Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. 

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Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Çocukları dikkatini dağıtan anne kaza yaptı 6 aylık bebeği öldü 4 yaralı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.’yi (11) yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.’nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. 

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