Çocuklarda idrar kaçırma böbrek hastalıklarının habercisi olabilir

İdrar kaçırmanın her zaman basit gelişim süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Taktak, bazı durumlarda bu durumun böbrek ve idrar yolu hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.

Taktak, çocuklarda idrar kontrolünün genellikle 4-5 yaş civarında geliştiğini anlatarak, "Bu yaşlardan sonra devam eden ya da sonradan başlayan idrar kaçırma sorunları bazı sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Özellikle sık tekrarlayan idrar kaçırma durumlarında altta yatan nedenin araştırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda idrar kaçırmanın en sık nedenlerinden birinin idrar yolu enfeksiyonları olduğun kaydeden Taktak, idrar yolu enfeksiyonlarının zamanında tedavi edilmemesi durumunda böbrek dokusunda hasara yol açabileceğini aktardı.

Taktak, bu nedenle idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın veya bel ağrısı, ateş gibi belirtilerle birlikte görülen idrar kaçırma durumlarında mutlaka bir uzmana başvurulması önerisinde bulundu.