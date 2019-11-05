Çocuklara cinsel tacizle suçlanan Michael Jackson yaşıyor mu? Bu görüntüler dünyayı karıştırdı!
Pop'un Kralı Michael Jackson hakkında ortaya atılan 'yaşıyor' iddiası dünya gündemine oturdu.
İspanyol müzisyen Sergio Cortes, Twitter hesabında paylaştığı videoda 23 Aralık'ta Tayland'ın Pattaya kentinde gerçekleştireceği gösterinin tanıtımını yaptı. Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
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Facebook'ta da paylaşılan video yorum beğeni rekoru kırarken Çok sayıda kullanıcı Michael Jackson'ın ölmediğini ve Sergio Cortes kimliği ile yaşamaya devam ettiğini öne sürdü.
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Jackson hayranları Sergio Cortes'ten DNA testi yaptırmasını talep etti.
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Bir kullanıcı, "Aman tanrım sen Sergio Cortes değilsin, sen Michael Jackson'sın." yazdı.
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