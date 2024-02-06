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Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

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Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin yıl dönümünde her şeyden habersiz çocuklar konteynerler arasında koşup parklarda oyun oynamaya devam ediyor.

Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kaybına sebep olmuştu.

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Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümünde acı izler tazeliğini koruyor.

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Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

 Asrın felaketinde mağdur olan çocuklar ise her şeyden habersiz konteynerlerin arasında koşuşturup, inşa edilen parklarda oyun oynamaya devam ediyor.

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Çocuklar her şeyden habersiz koşup eğleniyor!

Gönüllerince eğlenen çocukların yüzlerindeki masumiyet duygulandırıyor.

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