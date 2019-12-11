Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Gülnihal Demir şoke oldu! CHP Muğla'da fıkra gibi olay!

Üyelikle bağdaşmıyor

CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, Dören'in yerel seçim öncesi CHP'li Osman Gürün'ü değil, Bağımsız Aday Behçet Saatcı'yı desteklediği belirtilerek, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek,parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda 'Kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi. Yazıya ayrıca Dören'in sosyal medyadan Saatcı ile ilgili paylaşımlarının ekran görüntüleri de eklendi.