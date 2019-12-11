Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Gülnihal Demir şoke oldu! CHP Muğla'da fıkra gibi olay!
CHP Muğla'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Hiçbir partiye üyeliği bulunmayan dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in oğlu Yiğit Dören'in CHP İl Yönetimi tarafından ihracı talep edildi.
Muğlalı ünlü dizi oyuncusu Gülnihal Demir'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Yiğit Dören’in başına komedi filmlerini aratmayan bir olay geldi. CHP İl Yönetimi, parti üyesi olmayan Dören’den kesin ihraç istemiyle savunma istedi.Kendisine iletilen yazıyı görünce şoke olan oyuncu, “Bugüne kadar böyle komedi görmedim” dedi.
Yiğit Dören'den yazılı savunma istediler
Partinin Muğla İl Başkanlığı, üyesi olmayan ve son yerel seçimlerde CHP'li Osman Gürün'ü değil de bağımsız Büyükşehir Adayı Behçet Saatcı'yı destekleyen dizi ve sinema oyuncusu Yiğit Dören'den yazılı savunma istedi.
Üyelikle bağdaşmıyor
CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, Dören'in yerel seçim öncesi CHP'li Osman Gürün'ü değil, Bağımsız Aday Behçet Saatcı'yı desteklediği belirtilerek, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek,parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda 'Kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi. Yazıya ayrıca Dören'in sosyal medyadan Saatcı ile ilgili paylaşımlarının ekran görüntüleri de eklendi.
Biraz halkı dinleyin
Yazı eline geçtiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Dören, "Bir çok dizi ve filmde rol aldım, böyle komedi görmedim. Daha partiye üye olup olmadığımı bilmiyorlar, benden savunma istiyorlar" dedi. Dören, CHP İl Başkanlığı'na mektup gönderdiğini belirterek, "Parti üyesiymişim de yanlış yapmışım gibi bir durumu kabul etmiyorum" dedi ve şöyle devam etti: