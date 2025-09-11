Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u yeni mesleğiyle şaşırttı!
Ekranların unutulmaz yapılarından 'Çocuklar Duymasın'ın hayat verdiği 'Havuç Emre' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir ekranlardan uzak kalırken, özel hayatında önemli bir dönemeçten geçti. Geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlenen 34 yaşındaki oyuncu, sürpriz bir açıklamayla yeni mesleğini de duyurdu.
34 yaşındaki oyuncu, son dönemde hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelmeye başladı.
Geçtiğimiz 1 Haziran'da, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz'la nikah masasına oturan Kızılay, evliliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.