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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

Çocuklar Duymasın'daki Fısfıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in programında kadınları çok kızdıracak bir çıkışta bulundu; Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

ATV ekranlarında sezonlar süren Çocuklar Duymasın dizisinde uslanmaz çapkın patron Fıs fıs İsmail rolünü canlandıran Süleyman Yağcı, kadınlar ile ilgili yaptığı çıkışla sosyal medyada gündem oldu. Süleyman Yağcı, konuk olduğu bir programda "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" sözleriyle dikkat çekti.

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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

Oyuncu ve yapımcı Esra Sönmezer'in hazırlayıp sunduğu, 'Pembe Pijama' programının bu haftaki konuğu Süleyman Yağcı oldu.

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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

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Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'tayt' çıkışıyla linç yağdı

Oyuncuk yaptığı dönemde ambulans şoförlüğü de yapan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in "İki işi bir arada götürmek zor olmadı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Zor olmadı. Çünkü arkadaşlarımın çok yardımı oldu. 20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum."

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