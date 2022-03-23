Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'dan kadınları çıldırtan tayt çıkışı

Oyuncuk yaptığı dönemde ambulans şoförlüğü de yapan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in "İki işi bir arada götürmek zor olmadı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Zor olmadı. Çünkü arkadaşlarımın çok yardımı oldu. 20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum."