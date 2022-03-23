Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'dan kadınları çıldırtan tayt çıkışı
Çocuklar Duymasın'daki Fısfıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in programında kadınları çok kızdıracak bir çıkışta bulundu; Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" dedi.
ATV ekranlarında sezonlar süren Çocuklar Duymasın dizisinde uslanmaz çapkın patron Fıs fıs İsmail rolünü canlandıran Süleyman Yağcı, kadınlar ile ilgili yaptığı çıkışla sosyal medyada gündem oldu. Süleyman Yağcı, konuk olduğu bir programda "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Kadınlar tayt giymesin. Adamlar sapıtıyor" sözleriyle dikkat çekti.
Oyuncu ve yapımcı Esra Sönmezer'in hazırlayıp sunduğu, 'Pembe Pijama' programının bu haftaki konuğu Süleyman Yağcı oldu.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde uzun yıllar canlandırdığı 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı, yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncuk yaptığı dönemde ambulans şoförlüğü de yapan Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in "İki işi bir arada götürmek zor olmadı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Zor olmadı. Çünkü arkadaşlarımın çok yardımı oldu. 20 sene oyunculuk ile ambulans şoförlüğünü bir arada götürdüm. Emekli de oldum. 5 bin lira emekli maaşı alıyorum."