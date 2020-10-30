Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu ilk kareyi paylaştı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, doğum yaptı. Instagram'dan bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı.
Ayşecan Tatari, üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti. Hayatlarını Bodrum'da sürdüren çiftin, bebekleri önceki gün dünyaya geldi.
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Tatari, fotoğrafı ''Hello world'' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, ''Kalbim Ege’de doğdu'' mesajıyla yayınladı. Ünlü ikiliye birçok tebrik mesajı geldi.
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31 yaşındaki Tatari, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ünlenmişti.
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Tatari'nin eşi Edip Tepeli ise Kurt Seyit ve Şura, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar ve Sefirin Kızı gibi dizilerde rol almıştı.
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